Алматы одной ногой в "желтой", другой в "красной зоне" по КВИ - Сагинтаев

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В ходе прямого эфира на телеканале AlmatyTV аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об эпидобстановке в городе, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в городе зарегистрировано 15 325 случаев КВИ. За сутки - 35. Выздоровело 93% пациентов. Умерших - 314. Пневмонией с признаками КВИ с 1 августа заболело 1999 горожан.

Алматы находится посередине - одной ногой в "желтой", другой в "красной зоне". Эпидемия только продвигается дальше. Давайте посмотрим, сколько пациентов у нас в отделении интенсивной терапии, то есть в реанимации. В августе их было 59. В сентябре 14, в октябре 10, а за 15 дней ноября их уже 15. Растем, ситуация ухудшается. За 15 дней 15 пациентов взяли в реанимацию", - рассказал Сагинтаев.

Сегодня в городе, по словам акима, общая мощность именно ковидных коек - 7011. 5558 находятся в резерве. Задействовано 1453 коек. Занято из этого числа 165 коек - 11%.

Если брать реанимационные койки, то всего заготовлено 250. Из них 167 находятся в резерве. Задействовано - 83. Занято - 23. Помимо всего этого, мы развернули семь карантинных стационаров на 945 коек, это гостиницы, санатории и так далее", - сообщил аким города.

По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане выявлено 122 335 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в РК выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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