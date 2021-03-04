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Алматы перешел в "желтую" зону по распространению COVID-19

03.03.2021 23815
Алматы перешел в "желтую" зону по распространению COVID-19
Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Алматы перешел в "желтую" зону по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, в Алматы за прошедшие сутки выявлено 105 новых случаев коронавируса, всего в городе - 25 280 случаев заболевания. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

 

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