Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Алматы перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

За прошедшие сутки в городе Алматы зарегистрировано 195 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, всего в городе - 69 733 случаев заболевания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства