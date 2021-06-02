Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Алматы перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
За прошедшие сутки в городе Алматы зарегистрировано 195 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, всего в городе - 69 733 случаев заболевания.
Напомним, Алматы находился в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса с начала марта 2021 года.
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