Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, по состоянию на 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.
Ранее в МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону:
- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
- обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.
О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer.