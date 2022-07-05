Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Алматы подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения COVID-19 в связи с переходом города в "желтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, сотрудники с абсолютным противопоказаниями к вакцинации и беременные, близкие контактные лица с больными КВИ переводятся на дистанционную работу.

Кроме того, рекомендуется ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением населения, а также при поездках в общественном транспорте, на международных пассажирских перевозках, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, по состоянию на 4 июля Алматы находится в " желтой" зоне по темпам распространения коронавируса. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

Всего в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания.

На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.