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Алматы вернулся в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса

18.01.2021 20845
Алматы вернулся в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса
Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Город Алматы вернулся в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, за прошедшие сутки в Алматы выявлено 97 новых случаев коронавируса. Всего в городе зарегистрировано - 20 444 случая COVID-19.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
По состоянию на 23.59 17 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 169 099 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 

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