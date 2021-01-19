Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Город Алматы вернулся в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

По состоянию на 23.59 17 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 169 099 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

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