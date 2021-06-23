Алматы вернулся в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в городе 72 385 случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом и 5979 случаев с отрицательным ПЦР-тестом.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июня 2021 года, в "красной" зоне находится город Нур-Султан.
В "желтой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
По последним данным, в Казахстане подтверждено 410 523 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 56 546 заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
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