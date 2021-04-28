В ВКО приступили к реализации проекта Ashyq

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области К. Турдиев внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приступить к реализации проекта "Ashyq" на территории Восточно-Казахстанской области", - говорится в документе.
Реализация проекта "Ashyq" начинается с 26 апреля 2021 года на следующих объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) СПА-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы (за исключением лиц до 16 лет);
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;
9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
10) бильярдные клубы;
11) концертные залы;
12) добровольные участники (согласно приложению 1 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 апреля 2021 года №14);
С 5 мая 2021 года на следующих объектах предпринимательства:
1) караоке;
2) банкетные залы в зоне низкого уровня ("зеленой" зоне") заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Постановление вступает в силу с 26 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены.
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