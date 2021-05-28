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Вакцинированный казахстанец получил "желтый" статус в Ashyq

27.05.2021 33913
Вакцинированный казахстанец получил "желтый" статус в Ashyq
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Журналист Юрий Масанов, вакцинированный двумя компонентами вакцины Спутник V, рассказал, что получил в приложении Ashyq "желтый" статус из-за контакта с больным коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал Юрий Масанов в начале прошлой неделе он получил статус контактного лица - "желтого" в приложении Ashyq. Он пояснил, что встречался с другом, у которого потом был выявлен коронавирус. 
 

Я полностью вакцинирован двумя дозами "Спутника". В прошлую пятницу сдал ПЦР-тест, который был, естественно, отрицательным. В субботу мой статус в Ашике поменялся на синий, но во вторник вновь стал желтым", - поделился журналист в Facebook.



 

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