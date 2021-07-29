Минздрав рассматривает возможность внедрения Ashyq в школах

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о планах по внедрению системы Ashyq в школах в новом учебном году, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Айжан Есмагамбетов отметила, что вопрос, будут ли все школьники обучаться в офлайн-режиме в новом текущем году еще не решен.

Количество детей - это больше 3 миллионов, и мы разделяем ваши опасения, что дети могу принести и унести инфекцию, поэтому вопросы Ashyq в детских учреждениях на сегодня рассматриваются", - сказала Есмагамбетова.

Она добавила, что сейчас идет активная вакцинация учителей. Для тех, у кого нет смартфона, вход по системе Ashyq будет предусмотрен по ИИН.

Ранее глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля рассказала о планах исключить "синий" статус из приложения Ashyq.

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