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Минздрав рассматривает возможность внедрения Ashyq в школах

28.07.2021 18172
Минздрав рассматривает возможность внедрения Ashyq в школах
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о планах по внедрению системы Ashyq в школах в новом учебном году, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Айжан Есмагамбетов отметила, что вопрос, будут ли все школьники обучаться в офлайн-режиме в новом текущем году еще не решен.
 

Количество детей - это больше 3 миллионов, и мы разделяем ваши опасения, что дети могу принести и унести инфекцию, поэтому вопросы Ashyq в детских учреждениях на сегодня рассматриваются", - сказала Есмагамбетова.

 
Она добавила, что сейчас идет активная вакцинация учителей. Для тех, у кого нет смартфона, вход по системе Ashyq будет предусмотрен по ИИН.
 
Ранее глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля рассказала о планах исключить "синий" статус из приложения Ashyq.
 

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