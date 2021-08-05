В Атырау автобусы будут работать по приложению Ashyq

АТЫРАУ. 4 АВГУСТА - С 4 августа все городские маршрутные автобусы будут работать по приложению Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Посадка пассажиров в общественный транспорт будет производиться строго по сканированию QR-кода в приложении Ashyq, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как будут ездить пенсионеры, дети и люди, которые пользуются простыми телефонами, в городском акимате не уточнили.

По состоянию на 23.59 3 августа в Казахстане подтверждено 602 952 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 381.

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