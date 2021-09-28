Система Orphus

Сколько будет сохраняться "зеленый" статус в Ashyq у вакцинированных

27.09.2021, 11:08 27298
Сколько будет сохраняться "зеленый" статус в Ashyq у вакцинированных
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Сегодня вступило в силу постановления главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, которое определяет длительность сохранения "зеленого" статуса в Ashyq для вакцинированных казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению, для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течение 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня статус поменяется на "синий".
 
Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против КВИ, "зеленый" статус будет сохраняться в течение одного года.
 
У лиц, переболевших Covid-19, "зелёный" статус сохраняется в течение последних трёх месяцев после выздоровления. 
 

Граждане с "жёлтым" статусом (или контактные) переводятся в "синий" через 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на Covid-19. У контактных, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на Covid-19, "жёлтый" статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на Covid-19", - говорится в документе.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Почти в 3 раза сократилась смертность от COVID-19 в Казахстане

    28.09.2021, 11:00 18496
    Почти в 3 раза сократилась смертность от COVID-19 в Казахстане
    Фото: primeminister.kz
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой доложил об эпидемиологической обстановке в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По словам Алексея Цоя, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается. Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,88. 
     
    Глава Минздрава рассказал, что со второй половины августа заболеваемость в стране снизилась в 3,2 раза, летальность - в 2,7 раза.
     
    Кроме того, отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 2,4 раза - с 25 тыс. по состоянию до 10,5 тыс. человек. Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,7 раза - с 89 тыс. до 51 тыс. больных. 
     
    Цой также уточнил, что загруженность инфекционных коек составляет 33%, реанимационных - 32%. При этом по республике закрыто 57 ковидных стационара или 25 тыс. коек
     
    В свою очередь, глава правительства поручил продолжить вакцинацию населения и держать на постоянном контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию. 
     
    Он также отметил необходимость принятия профилактических и противоэпидемических мер по гриппу и другим респираторным инфекциям, которые наиболее распространяются в осенний период. "Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных с гриппом", - сказал Мамин. 
     
    По информации пресс-службы правительства, для вакцинации против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин. К настоящему времени в первую очередь прививаются дети, люди из группы риска, медицинские работники. 

    Дополнено: На сегодняшний день, по информации Минздрава, охват подлежащего вакцинации населения составил 75,8%: первым компонентом привито более 7,5 млн человек, вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения.





     

    Сводка эпидситуации в РК: 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

    28.09.2021, 08:26 19144
    Сводка эпидситуации в РК: 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 27 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 880 709 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    За прошедшие сутки зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
     
    в городе Нур-Султане – 183;
     
    в городе Алматы – 413;
     
    в городе Шымкенте – 49;
     
    в Акмолинской области – 72;
     
    в Актюбинской области – 44;
     
    в Алматинской области – 160;
     
    в Атырауской области – 36;
     
    в ВКО – 119;
     
    в Жамбылской области – 56;
     
    в ЗКО – 29;
     
    в Карагандинской области – 175;
     
    в Костанайской области – 102;
     
    в Кызылординской области – 18;
     
    в Мангистауской области – 2;
     
    в Павлодарской области – 155;
     
    в СКО – 76;
     
    в Туркестанской области – 30.
     
    В Казахстане за сутки 2781 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 815 664 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
     
    На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 62 662 человека (53 945 КВИ+ и 8717 КВИ-), из них: 
     
    - в стационарах находятся 10 849 пациентов;
     
    - на амбулаторном уровне – 51 813 пациента.
     
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
     
    - в тяжелом состоянии – 868 пациентов;
     
    - в состоянии крайней степени тяжести – 218 пациентов;
     
    - на аппарате ИВЛ – 139 пациентов.
     
    По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 сентября 2021 года зарегистрировано 11 100 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 сентября от КВИ+ скончались 35 человек. 
     
    В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.
     
    В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
     
    В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
     
    На 27 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 560 935 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 452 766 человек.


     

    В СКО смягчают карантин

    27.09.2021, 19:29 19900
    ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 СЕНТЯБРЯ - Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    В соответствии с документом разрешается работа в субботу и воскресенье ТРЦ, торговых домов, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, фитнес-центров.
     
    Религиозным объектам разрешили проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека.
     
    Спортивные мероприятия можно проводить при заполняемости не более 15%, работа театров, кинотеатров, концертных залов возможно при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.
     
    Время работы объектов общественного питания продляется до 24.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Ограничения не будут касаться объектов предпринимательства, внедривших проект Ashyq.
     
    Вводится ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) промышленных, сельскохозяйственных предприятий.
     
    На объектах, участвующих в проекте Ashyq, возможно проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий при заполняемости до 50%, не более 70 мест. Разрешены конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест.
     
    Постановление вступает в силу с 28 сентября.
     
    С полным текстом постановление можно ознакомиться по ссылке
     
    По состоянию на 23.59 26 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 878 990 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в СКО - 71.
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов