Проект Ashyq позволил предотвратить заражение 15 тысяч казахстанцев

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АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева озвучила промежуточные итоги работы проекта Ashyq и рассказала о том, как будут работать субъекты предпринимательства, которые являются участниками проекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 24 июня по всему Казахстану в проекте Ashyq участвуют 10 932 субъекта бизнеса, подали заявки 524 предпринимателя, уже 4 миллиона активных пользователей и 200 тысяч сканирований ежедневно. На сегодняшний день проект позволил выявить по всему Казахстану 5088 посетителей с "красным" статусом и 4998 "желтых" посетителей. Это, в общем, на 3107 посетителей больше по сравнению с результатами на 3 июня", - сказала Салтанат Лесбаева.

По ее словам, в аэропорту Нур-Султана было зафиксировано 252 случая, а в аэропорту Алматы 171 случай, когда у граждан были положительные статусы, и, несмотря на это, они пытались вылететь.

Это говорит о том, что проект позволил предотвратить заражение минимум 15 тысяч казахстанцев и 61 летальный случай", - отметила Лесбаева.

В Алматы на сегодняшний день в системе Ashyq 2332 субъекта бизнеса, еще 148 объектов работают в тестовом режиме.

Добровольно в проекте, без льгот участвуют 87 объектов, желают подключиться 5 объектов. Лидерами проекта являются 108 объектов. Здесь хочу отметить, что на сайте акимата также появится список добровольных участников. Исключены из проекта нулевые чекины (check-in) на основании выявленных фактов не проведения объектом минимального числа регистраций посетителей по QR-коду, установленного МВК, по результатам 2-недельной выгрузки - 39 участников. Это одна из причин, по которым исключаются недобросовестные участники из проекта", - сказала Лесбаева.

Также участников исключают из проекта при выявлении подтвержденных фактов нарушения требований к участию в проекте, либо на основании решения МВК.

Также хочу напомнить, что в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта Ashyq и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер, будут приняты меры административного воздействия. Согласно Постановлению ГГСВ Алматы №19 от 26 июня , отрабатывается вопрос включения в проект торгово-развлекательных центров, торговых домов, непродовольственных рынков и других объектов МСБ. Они могут стать полноценными участниками проекта со льготами и преференциями. Ждем соответствующее постановление ГГСВ РК, где будет указано о времени их работы", - сказала Лесбаева.

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