Цой: Система Ashyq помогла выявить в общественных местах 1867 носителей коронавируса

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании правительства рассказал о выявлении с помощью системы Ashyq несознательных граждан, которые посещают людные места, зная о своем положительном тесте на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр напомнил, что для сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в РК пилотном режиме запущен проект Ashyq. С 26 апреля система Ashyq запущена по всему Казахстану. Она включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, в ней зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.

С момента внедрения Ashyq выявлено 3256 посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 1867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1389 контактных лиц", - сказал Алексей Цой.

По его информации, благодаря использованию системы Ashyq, в аэропортах городов Нур-Султан и Алматы удалось выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 37 контактных лиц. Установление этих лиц позволило обезопасить персонал и посетителей.

Некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для других посетителей и пассажиров в самолете", - отметил министр.

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