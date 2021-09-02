В Алматы благодаря проекту Ashyq выявили более 5500 человек с "красным" статусом

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АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ -В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов отметил, что проект Ashyq демонстрирует свою эффективность в санитарно-эпидемиологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, с 9 апреля по 17 августа в результате эпидемии города был подтвержден "красный" статус 5515 жителей, "желтый" - 735.

Всего по Казахстану с 12 апреля были выявлены 56 893 "красных" и 20 774 "желтых" посетителей, то есть более 77 600 нарушителей карантина.

В целом выявляемость нарушителей режима самоизоляции за счет широкого охвата участников проекта Ashyq выросла в 15 раз. Ежедневно по всей стране выявляют более 2000 посетителей с "красным" статусом", - сообщил Кошмамбетов.

Он также рассказал, что лидерами проекта в Алматы на 1 сентября является 281 объект. Предприятия-лидеры работают с временными преимуществами. Однако лишиться этого статуса легко, если не проводить чекины. Сначала статус приостанавливается на 1 неделю, при повторном нарушении - на 2 недели и при третьем нарушении - на 1 месяц.

В отношении участников проекта, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер, принимаются меры административного воздействия. Здесь надо отметить, что по Алматы 870 физических лиц с "красным" статусом оштрафованы на 30 МРП каждый за нарушение режима самоизоляции", - сообщил Кошмамбетов.

Директор Палаты предпринимателей рассказал, что сегодня алгоритм проверок вакцинированных сотрудников предприятий находится на стадии утверждения.

Проведен ряд обсуждений с бизнесом и заинтересованными государственными органами. Планируется, что при первичном выявлении невакцинированных работников. Затем при повторном выявлении будет рассматриваться вопрос по привлечению предпринимателя к административной ответственности", - сказал Кошмамбетов.

Более 1200 нарушителей карантина выявили с помощью приложения Ashyq в Алматинской области.

По состоянию на 23.59 31 августа в Казахстане подтвержден 793 791 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1259.

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