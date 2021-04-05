В США прекратили производство вакцины AstraZeneca

Информацию об этом опубликовало издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. По их данным, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем.
Решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает как с AstraZeneca, так и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин. Это вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
Компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства.
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. Pfizer опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее заявил, что не видит необходимости в использовании вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом, даже если она будет одобрена национальным регулятором.
Ряд стран Евросоюза приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В США вакцина AstraZeneca все еще не получила разрешение для использования.
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