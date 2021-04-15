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Минздрав РК опроверг информацию о закупе вакцины AstraZeneca

14.04.2021 8776
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о закупе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Информация не соответствует действительности. Со всеми представителями компаний ведутся переговоры", - прокомментировали изданию Sputnik Казахстан в пресс-службе МЗРК.

 
Ранее в соцсетях появилась информация о закупе Министерством здравоохранения РК 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
 

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