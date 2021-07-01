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Авиакомпании ужесточают требования к ПЦР-справкам

30.06.2021 10423
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Авиакомпании ужесточают требования к ПЦР-тестам из Казахстана из-за частых подделок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом 30 июня в ходе брифинга заявил председатель Комитета оперирующих авиаперевозчиков Всеволод Ким.
 

По обращению некоторых стран выявлялись случаи поддельных ПЦР-тестов у пассажиров из рейсов, прибывающих из республики Казахстан. Проводились эпидрасследования, делались обращения в авиакомпании, так как только мы здесь осуществляем регистрацию и посадку на рейс, и попросили нас ввести дополнительное требование - дополнительную проверку, в связи с чем мы вынуждены проверять легитимность ПЦР-тестов", - объяснил глава ведомства.

 
Всеволод Ким уточнил, что по итогам проведенной две недели назад встречи с уполномоченными органами, которые отвечают за санитарно-эпидемиологический контроль в Казахстане, стало известно, что в стране допущены к проведению ПЦР-тестирования 28 лабораторий.
 

Дополнительная проверка заключается в том, что лаборатории, выпуская ПЦР-тест, делают QR-код. Мы проверяем QR-код, проверяем легитимность его документов, фамилию, имя, время сдачи, результат ПЦР-теста в распечатанном варианте, тот, который предоставляет пассажир, и тот, который хранится на сайте лаборатории. До этого QR-коды были, но не у всех лабораторий. Сейчас большинство лабораторий, во всяком случае те ПЦР-справки, которые мы проверяем, они все оснащены QR-кодами или другим методом проверки - путем, скажем, введения специального номера, который выдается пассажиру в чеке при сдаче ПЦР-теста", - уточнил Ким.

 
Первыми проверять QR-коды неделю назад попросила корейская сторона "для того, чтобы избежать негативных последствий, связанных с сокращением авиарейсов".
 

В марте - мае регистрировались случаи поддельных ПЦР-тестов. В мае мы перевезли чуть более 400 человек. Только на наше направление авиакомпания Asian Airlines выявила 15 пассажиров с положительным результатом по прилете. Отсюда все вылетали с отрицательным ПЦР-тестом, туда прилетали с положительным. При проведении эпидрасследования некоторые пассажиры сознавались в том, что они просто подделали ПЦР-тест", - объяснил глава комитета.

 
Со стороны Республики Казахстан рейсы выполняет авиакомпания Air Astana, со стороны Республики Корея - Asian Airlines. Из-за того, что были выявлены вот такие случаи с положительным ПЦР-тестом правительством Кореи было сокращено количество провозной емкости - заполнение до 60%. Это напрямую отражается в том числе и на качестве обслуживания пассажиров, потому что если сокращают резко, к примеру, уведомляют со следующей недели сократить количество провозной емкости, а у нас забронировано 100%, то оставшиеся 40% куда-то деть, раскидать", - сказал Ким.
 
По его словам, уже ужесточили требования авиакомпании Air Astana, Asiana, Fly Dubai и Scat, планирует ужесточить Turkish Airlines. Как отметил спикер, Fly Dubai за месяц выявил "четыре-пять фальшивых тестов", но не ведет статистику. Также он пояснил, что достоверные QR-коды требуются не на все направления - каждая авиакомпания сама определяет, на какие маршруты.
 

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