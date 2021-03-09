Австрия прекратила вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины

Вена. 8 марта. Kazakhstan Today - Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, передает Kazakhstan Today.

По информации Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения BASG, пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности.

Так, 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает, пишет РИА "Новости"

Как пишет издание, обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.

В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.

Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства