Бекшин назвал ошибку прошлого локдауна в Алматы

Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин назвал ограничение работы общественного транспорта серьезной ошибкой прошлого локдауна, передает Kazakhstan Today.

Ограничение работы общественного транспорта до 18.00 было неправильным", - заявил Бекшин.

Он пояснил, что основные пиковые часы в рабочие дни приходятся с 07.00 до 10.00 и вечером - с 17.00 до 20.00. Ограничение приводит к концентрации населения на остановках и в самом общественном транспорте.

Удлинение срока работы общественного транспорта привело к разуплотнению. Стоит отметить, что в воскресные дни пиков нет", - отметил Бекшин.





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