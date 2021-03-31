Бекшин о местном штамме коронавируса: официальных данных об этом нет

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Бекшина, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной.

За текущие сутки (29 марта. - Прим. агентства) зарегистрировано 545 случаев . Мы ожидали большего, поскольку в городе мы имеем в циркуляции два мутированных штамма - британский и южноафриканский, которые отличаются высокой заразностью. При этом у него инкубационный период в два раза короче. Два этих свойства говорят о том, насколько быстро развивается ситуация", - сказал он.

По его словам, принятые ограничительные меры позволили снизить число заражений. В частности, на работе стало на 2% меньше заражений, в общественных местах - на 3% и более , на рынках - на 3%, в общепите - на 1%.

Если заносы ограничивались лишь некоторыми членами семьи, то при заносе мутированных штаммов поражаются все члены семьи. В связи с этим мы настаиваем на том, чтобы внедрять очень серьезные мероприятия. Мы ограничили работу многих учреждений - объектов торговли, общественного питания и других объектов. Также ограничению подверглась и работа общественного транспорта. Хочу заметить, что по итогам первой недели мы видим результаты. Да, они незначительны, если по месту работы заражаемость была 7,4%, то на сегодня мы уже имеем 5,5%. На 2% уменьшилась заболеваемость по месту работы. Меры по закрытию объектов дают свои результаты. По общественным местам - это в первую очередь ТРЦ, торговые дома. Заболеваемость, связанная с этими объектами, уменьшилась на 3,3%. Раньше было 23,7, сейчас 20,5%. На рынках заболеваемость сократилась с 15 до 12%. По общепиту заражаемость сократилась почти в 4 раза", - уточнил Бекшин.

Он отметил, что люди продолжают посещать праздничные мероприятия и зачастую просто не называют места, где могли заразиться.

Большое количество посещает по-прежнему тои. Мало того, они стали проводиться в дневное время. Поэтому вынуждены были поменять алгоритм", - сказал главный санитарный врач.

Пока у нас официальных данных об этом нет. К примеру, о британском и южноафриканском штаммах коронавируса мы получили официальное письмо от лабораторий, которые работают в этой области. Сейчас много появляется различных заявлений, но их необходимо проверять", - сказал он.





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