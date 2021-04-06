Бекшин объяснил, почему ослабил карантин в Алматы

АЛМАТЫ. 5 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос, почему в Алматы ослаблен карантин , несмотря на то, что город находится в "красной" зоне по коронавирусу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Жандарбека Бекшина, двухнедельный запрет на работу ТРЦ и торговых домов не принес желаемого результата, заболеваемость коронавирусом в Алматы не уменьшилась. Поэтому было принято решение отказаться от этой меры.

Когда у нас люди идут в ТРЦ? В субботу или в воскресенье. В обычные дни люди идут для конкретной покупки. Руководители ТРЦ вводят мероприятия, они дисциплинированны", - сказал санврач, отметив, что придомовые и внутриквартальные магазины стали местом скопления людей.

Он также объяснил, почему было принято решение разрешить дежурные классы с 1-го по 5-й, а также 9 -11-е классы с количеством детей до 15 человек, в традиционном формате с контингентом до 300 учащихся.

Мы оценили данный фактор и пришли к выводу, что основное заражение учащихся происходит среди тех, кто обучается в режиме онлайн. Поэтому мы уменьшили наполняемость классов с 25 до 15 и усилили возможности соблюдения социальной дистанции, масочного режима и усиленного санитарно-эпидемиологического режима", - пояснил Бекшин.

Кроме того, он рассказал, что в городе выявлены вероятные повторные заболевания коронавирусом.

В прошлом году четыре, в этом 17 случаев зарегистрировано повторных случаев. В основном это бессимптомные легкие формы", - пояснил он.

Бекшин подчеркнул, что антитела к КВИ исчезают через 6-7 месяцев после заболевания, поэтому важно вакцинироваться.

Главный санврач города также сделал обращение к алматинцам накануне Рамадана.

Он напомнил, что в прошлом году после ауызашара наблюдался большой рост заболеваемости КВИ и призвал горожан отказаться от коллективных мероприятий, в том числе в домашних условиях.

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