Бекшин объяснил причину приостановления работы общественного транспорта в Алматы

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные и праздничные дни в Алматы не будут работать автобусы и метро. Это одна из основных противоэпидемических мер, так как 17,5% заболевших заразились именно в общественном транспорте.
Мы видим эффективность в приостановке транспорта. Наша задача - не остановить транспорт, а остановить контакт, концентрацию среди людей. Если в пятницу было выявлено 360 случаев заражения, то в субботу - 342 и в воскресенье - 297. То есть идет снижение заболеваемости. Конечно, сыграли и комплексные меры",- сказал Бекшин.
Ранее сообщалось, что 10 марта Алматы попал в "красную" зону по коронавирусу. С 13 марта в городе ужесточен режим карантина.
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