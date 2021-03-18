Бекшин объяснил причину приостановления работы общественного транспорта в Алматы

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил причину приостановления работы общественного транспорта необходимостью прервать цепочку распространения коронавируса в общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.

Мы видим эффективность в приостановке транспорта. Наша задача - не остановить транспорт, а остановить контакт, концентрацию среди людей. Если в пятницу было выявлено 360 случаев заражения, то в субботу - 342 и в воскресенье - 297. То есть идет снижение заболеваемости. Конечно, сыграли и комплексные меры",- сказал Бекшин.

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