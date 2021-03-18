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Бекшин объяснил причину приостановления работы общественного транспорта в Алматы

17.03.2021 16282
Бекшин объяснил причину приостановления работы общественного транспорта в Алматы
Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил причину приостановления работы общественного транспорта необходимостью прервать цепочку распространения коронавируса в общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные и праздничные дни в Алматы не будут работать автобусы и метро. Это одна из основных противоэпидемических мер, так как 17,5% заболевших заразились именно в общественном транспорте.
 

Мы видим эффективность в приостановке транспорта. Наша задача - не остановить транспорт, а остановить контакт, концентрацию среди людей. Если в пятницу было выявлено 360 случаев заражения, то в субботу - 342 и в воскресенье - 297. То есть идет снижение заболеваемости. Конечно, сыграли и комплексные меры",- сказал Бекшин.

 
Ранее сообщалось, что 10 марта Алматы попал в "красную" зону по коронавирусу. С 13 марта в городе ужесточен режим карантина.
 

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