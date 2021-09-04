АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - На брифинге в Алматы главный санврач города Жандарбек Бекшин озвучил прогноз эпидситуации по коронавирусу на осень, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидситуация развивается примерно так, как мы прогнозировали. В начале сентября должно было быть 1300 случаев. Прогноз совпал с учетом того, что дети только сели за парты, студенты тоже приступили к занятиям, ситуация будет меняться... Мы ожидаем, что в сентябре количество случаев заболевания снизится с 1300 случаев, которые мы сейчас имеем, до 500-600 случаев в день. В октябре мы ожидаем снижение дальнейшее до 100-200 случаев, если не будет нового мутированного штамма", - сказал Бекшин.





Дополнено. Бекшин напомнил, что с субботы, 4 сентября, в Алматы смягчат карантин "в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации".

Согласно постановлению, в выходные дни разрешена работа объектов бизнеса, работники и посетители которого имеют "зеленый" статус в приложении Ashyq - они вакцинированы либо сдавали ПЦР-тест не более недели назад. В будни с понедельника объектам бизнеса разрешена работа до полуночи.





Он пояснил, что граждане с "синим" статусом не смогут посещать объекты, входящие в проект Ashyq, в выходные дни.





Исключение составляют: объекты, осуществляющие регулярные междугородние перевозки; отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования: вузы, колледжи, интернаты, общежития организаций образования.





Впускать по выходным на объекты Ashyq будут тех, у кого есть "зеленый" статус - вакцинация или ПЦР-тест, сделанный в последние семь суток с момента отбора проб, лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, то есть медотводы. А также лица, переболевшие коронавирусом в течение трех месяцев.





Кроме того, Жандарбек Бекшин также ответил, что делать людям, получившим вакцину за рубежом. "Те граждане, которые имеют ИИН, должны обратиться в поликлинику по месту жительства, где их данные по вакцинации будут внесены в базу и им присвоят "зеленый" статус", - сказал Бекшин.





Иностранным гражданам, которые не имеют ИИН, при себе необходимо иметь паспорт вакцинации, добавил он.





По словам главного санврача, в Алматы зарегистрировано три случая заболевания после вакцины Pfizer. "Если говорить о Pfizer, у нас есть три случая повторного заболевания после вакцинации. По Moderna таких случаев не зарегистрировано", - отметил он.

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