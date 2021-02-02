Бекшин получил вакцину от коронавируса

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Вместе с Жандарбеком Бекшиным прививку от COVID-19 получили заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и глава общественного здоровья города Нариман Табынбаев.
Все они привились российской вакциной "Спутник-V".
Перед процедурой вакцинации Бекшин отметил, что уверен в качестве этой вакцины.
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса получил также главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.
Напомним, сегодня в стране стартовала поэтапная вакцинация от COVI-19.
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