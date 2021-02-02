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Бекшин получил вакцину от коронавируса

01.02.2021 7264
Бекшин получил вакцину от коронавируса
Фото: ru.sputnik.kz
Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин привился вакциной от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Вместе с Жандарбеком Бекшиным прививку от COVID-19 получили заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и глава общественного здоровья города Нариман Табынбаев. 
 
Все они привились российской вакциной "Спутник-V". 
 
Перед процедурой вакцинации Бекшин отметил, что уверен в качестве этой вакцины.
 
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса получил также главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.
 
Напомним, сегодня в стране стартовала поэтапная вакцинация от COVI-19
 

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