Бекшин предупредил о возможной изоляции в случае участия в митингах

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жанжарбек Бекшин призвал алматинцев не участвовать в митингах 6 июня , незаконные призывы к которым распространяются в соцсетях, а также предупредил о возможной изоляции участников при выявлении COVID-19 у кого-то из них, передает Kazakhstan Today.

Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей. В случае, если подобные сборы приведут к заражению, организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. В случае заражения, участники подобных массовых собраний будут в рамках эпидемиологического расследования изолированы. Те, кто заражены COVID-19, - в инфекционных больницах. Все контактные - как с мест массового скопления людей, так и с домашних очагов - будут помещены в провизорные и карантинные госпитали", - заявил Бекшин.

Он также отметил, что во исполнение протокола в период карантинного режима сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут вести видеосъемку и учет всех граждан, участвовавших в массовых собраниях. Это необходимо для проведения дальнейшего эпидемиологического расследования вспышки и предотвращения распространения коронавируса среди жителей города.





Санврач подчеркнул, что все участники массовых собраний, митингов создают эпидемические цепочки заражения коронавирусной инфекции.

За этим последует занос инфекции в ваши домашние очаги, в круг семьи, подвергая опасности, в первую очередь, детей и пожилых. Именно поэтому я ранее принял постановление о полном запрете различных массовых сборов на всей территории города Алматы", - сообщил Бекшин.

По его словам, в Алматы только за прошедшие сутки выявлено 49 случаев коронавируса с выраженными симптомами, а за неделю - 334 случая. Всего по городу зарегистрировано 2790 случаев заражения с 10 летальными исходами.

Статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается. На этом фоне, как главный санитарный врач города, ответственный за недопущение ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, обращаю внимание на недопустимость призывов к массовым мероприятиям и митингам", - подчеркнул он.

Санврач настоятельно рекомендовал всем, особенно наиболее уязвимым пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания, избегать мест массового скопления людей.

Кроме того, учитывая реальную угрозу масштабного заражения требую усилить соответствующими службами дезинфекцию всех мест улиц и площадей массового скопления людей. Мои требования и предписания продиктованы заботой о здоровье каждого горожанина и санитарно-эпидемиологическом благополучии в городе. Поэтому обращаюсь к сознанию и ответственности всех алматинцев. Здоровье общества зависит от соблюдения каждым из нас мер личной безопасности", - заключил Бекшин.

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