Бекшин прокомментировал слухи о вспышке КВИ в кардиоцентре Алматы

1 декабря в провизорном отделении учреждения был выявлен положительный результат. Мы провели профобследование и выявили заболевание у 22 пациентов. Также коронавирус был выявлен у двух сотрудников", - рассказал Жандарбек Бекшин.
Он подчеркнул, что в кардиоцентре были уже зараженные пациенты, поступившие туда в плановом порядке.
Комментируя слухи о массовой вспышке, главный санврач города подчеркнул, что все делалось в рамках профилактических мероприятий, и своевременно принятые меры позволили локализовать инфекцию, и массового заражения в другие отделения уже не пошло.
На сегодня в медучреждении проводятся обработка, генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.
24 декабря принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина №66 от 23 декабря 2020 года о мерах по предупреждению распространения коронавируса, регламентирующее деятельность ТРЦ, государственных структур, предприятий в новогодние праздничные дни.
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