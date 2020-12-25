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Бекшин прокомментировал слухи о вспышке КВИ в кардиоцентре Алматы

24.12.2020 8884
Бекшин прокомментировал слухи о вспышке КВИ в кардиоцентре Алматы
Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в городском кардиологическом центре Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 

1 декабря в провизорном отделении учреждения был выявлен положительный результат. Мы провели профобследование и выявили заболевание у 22 пациентов. Также коронавирус был выявлен у двух сотрудников", - рассказал Жандарбек Бекшин.

 
Он подчеркнул, что в кардиоцентре были уже зараженные пациенты, поступившие туда в плановом порядке.
 
Комментируя слухи о массовой вспышке, главный санврач города подчеркнул, что все делалось в рамках профилактических мероприятий, и своевременно принятые меры позволили локализовать инфекцию, и массового заражения в другие отделения уже не пошло.
 
На сегодня в медучреждении проводятся обработка, генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.
 
24 декабря принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина №66 от 23 декабря 2020 года о мерах по предупреждению распространения коронавируса, регламентирующее деятельность ТРЦ, государственных структур, предприятий в новогодние праздничные дни. 
 

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