Бекшин прокомментировал слухи о вспышке КВИ в кардиоцентре Алматы

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в городском кардиологическом центре Алматы, передает Kazakhstan Today.

1 декабря в провизорном отделении учреждения был выявлен положительный результат. Мы провели профобследование и выявили заболевание у 22 пациентов. Также коронавирус был выявлен у двух сотрудников", - рассказал Жандарбек Бекшин.

Он подчеркнул, что в кардиоцентре были уже зараженные пациенты, поступившие туда в плановом порядке.

Комментируя слухи о массовой вспышке, главный санврач города подчеркнул, что все делалось в рамках профилактических мероприятий, и своевременно принятые меры позволили локализовать инфекцию, и массового заражения в другие отделения уже не пошло.

На сегодня в медучреждении проводятся обработка, генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.

24 декабря принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина №66 от 23 декабря 2020 года о мерах по предупреждению распространения коронавируса, регламентирующее деятельность ТРЦ, государственных структур, предприятий в новогодние праздничные дни.

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