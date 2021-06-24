Бекшин рассказал о случае заболевания Дельта-штаммом в Алматы

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в РСК сообщил, что в Алматы выявлен единичный случай заболевания индийским штаммом СOVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера вечером мы в еще одной пробе выявили вероятность наличия штамма Дельта, то есть индийского. Сегодня с утра мы еще раз подтвердили, провели контрольное исследование, что действительно в этом штамме имеется вероятность нахождения мутированного штамма Дельта", - сказал Бекшин.

Были взяты на учет все контактные лица.

Это домохозяйка, находилась практически все время дома. Но у мужа разъездной характер работы, он переболел в феврале. Мы посмотрели ее логистику, передвижение по городу. Взяли на учет объекты, которые она посещала", - уточнил спикер.

Санврач подчеркнул, что окончательное подтверждение наличия Дельта-штамма будет возможно после проведения секвенирования.

Секвенирование проводится по штаммам, которые выявили в Нур-Султане. Если будет подтверждено методом секвенирования. Это долговременный период занимает", - сказал он.

В связи с вероятностью циркуляции индийского штамма, отметил санврач, необходимо еще раз проверить готовность коечной сети, лекарственных средств. Были оповещены все службы скорой помощи, работники УОЗ.

Отвечая на вопрос об усилении ограничений из-за обнаружения нового штамма, Бекшин сказал, что ожидается постановление главного госсанврача.

Вчера было поручение руководителя Межведомственной комиссии главному санврачу принять соответствующие меры. В том числе ввести обязательную вакцинацию для лиц, которые работают в сфере обслуживания наших граждан", - пояснил Бекшин.

Он также добавил, что выявляемость британского штамма на прошлой неделе составила 83%, также в двух пробах выявлен южноафриканский штамм и один нью-йоркский.

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