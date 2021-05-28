Бекшин рассказал, какой коллективный иммунитет сформировался у жителей Алматы

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В ходе онлайн пресс-конференции главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о формировании коллективного иммунитета, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В целом мы оцениваем коллективный иммунитет в городе в пределах 20-25%", - сказал Бекшин.





Он отметил, что 15% коллективного иммунитета достигнуто за счет вакцинации и до 10% - это результат того, что люди переболели в конце прошлого года и в этом году.

Когда сформированный иммунитет в городе достигнет отметку в 70-75%, эпидемиологическая ситуация в городе стабилизируется, что позволит вернуться к нормальной жизни, отметил Бекшин.





Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также сообщил, что в Алматы зарегистрировано 24 случая повторного заражения коронавирусом.





С прошлого года у нас есть статистика о 24 случаях повторного заражения", - сказал Бекшин. Он отметил, что разрыв между случаями заболевания составляет от 3 до 6 месяцев.

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