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Бекшин рассказал, какой коллективный иммунитет сформировался у жителей Алматы

27.05.2021 8479
Бекшин рассказал, какой коллективный иммунитет сформировался у жителей Алматы
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В ходе онлайн пресс-конференции главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о формировании коллективного иммунитета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом мы оцениваем коллективный иммунитет в городе в пределах 20-25%", - сказал Бекшин.


Он отметил, что 15% коллективного иммунитета достигнуто за счет вакцинации и до 10% - это результат того, что люди переболели в конце прошлого года и в этом году.
   
Когда сформированный иммунитет в городе достигнет отметку в 70-75%, эпидемиологическая ситуация в городе стабилизируется, что позволит вернуться к нормальной жизни, отметил Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также сообщил, что в Алматы зарегистрировано 24 случая повторного заражения коронавирусом. 

С прошлого года у нас есть статистика о 24 случаях повторного заражения", - сказал Бекшин. Он отметил, что разрыв между случаями заболевания составляет от 3 до 6 месяцев.

 
 

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