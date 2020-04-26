Бекшин рассказал о проводимой в зонах очагов коронавируса работе по дезинфекции

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о работе по дезинфекции, проводимой в зонах очагов коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Мы проводим широкую работу по очагам. В первую очередь серьезное внимание уделяется дезинфекционной работе. Эта работа проводится подразделениями, которыми руководят районные акиматы, с привлечением частных организаций по дезинфекции и КСК", - сказал он.

По его информации, только за последние сутки обработано более 8 тысяч подъездов, более 1300 придомовых территорий.





Он сообщил, что по состоянию на 12.40 25 апреля в городе Алматы всего выявлено 793 случая. 90 человек выздоровели. За прошедшие сутки зарегистрирован 31 случай.





Ежедневный прирост составил 4%. В начале недели ежедневный прирост составлял 15,6%. Отмечается снижение заболеваемости", - сказал главный санитарный врач.





Проведено свыше 19 тысяч экспресс-текстов на КВИ. Из них в 16 случаях подтвердился коронавирус.





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