Бекшин рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Алматы

АЛАМТЫ. 21 ОКТЯБРЯ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, с начала текущего года зарегистрировано 156,9 тыс. случаев КВИ, за последние сутки - 312 случаев. На пике четвертой волны, вызванной штаммом "дельта", регистрировалось до 1700 случаев в сутки.

Заболеваемость КВИ продолжает стабилизироваться в динамике снижения заражений в соответствии с базовым прогнозом. При сохранении существующего темпа снижения заболеваемости на конец месяца прогнозируется менее 300 случаев в сутки. Соответственно, продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения (со 121,6 неделю назад до 113,9), со снижением суточного прироста с 0,22 до 0,18 при сохраняющихся индексе передачи инфекции на уровне 0,9", - сказал Бекшин.

Он отметил, что стабилизация заболеваемости с тенденцией к снижению происходит в результате дальнейшего нарастания иммунной прослойки населения, которая на сегодня составила 54% (вакцинированы вторым компонентом 45,8% от официальной численности населения + 7,9% переболевших с начала года) и продолжения ограничений посещения общественных мест больными КВИ и контактными.

Вместе с тем причиной медленного снижения и сохраняющихся на текущий день индекса передачи инфекции (заражаемости) и суточного прироста является достаточно высокий уровень невакцинированных жителей (на фоне высокой плотности населения и продолжающейся внутренней миграции) и нарушение ограничительных мер (ношение масок и соблюдение социальной дистанции на объектах торговли и в общественном транспорте), а также формальное соблюдение требований системы ASHYQ отдельными субъектами предпринимательства", - отметил спикер.

По данным ДСЭК, больше всего заражаются граждане 20 - 39 лет, составляющие 28% зараженных за неделю, 40 - 59 лет - 24%, лица старше 60 лет - 25%.

Анализ заболеваемости КВИ по занятости населения показал, что за последние семь дней заболеваемость формировалась за счет самозанятых и неработающих граждан - 24%, пенсионеров - 23%, работников предприятий и организаций - 22%.

Основными местами заражения в настоящее время остаются объекты торговли - 35%, рынки - 10%, общественный транспорт - 24%, контакты в семьях - 20%.

По данным УОЗ, всего в городе зарегистрировано 175 743 случая коронавирусной инфекции, из них 152 637 случаев с симптомами, 23 106 случаев без симптомов. За 20 октября зарегистрировано 309 случаев коронавирусной инфекции, из них 294 - с симптомами, 15 - без симптомов.

В инфекционных стационарах находится 1201 человек, из них 32 - дети.

В ОРИТ всего находятся 133 человека. На ИВЛ - 28, на неинвазивной ИВЛ - 71, High flow занято 22 аппарата.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2668 пациентов, с симптомами - 2566 с легкой и средней степенью, без симптомов - 102.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 983 267 человек, второй компонент - 908 697 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 185 153 дозы первого компонента, 243 673 дозы второго компонента.