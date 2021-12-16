Бекшин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса

Фото: УПВ города Алматы

АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в обращении к жителям Алматы рассказал, какая вакцина от коронавируса наиболее эффективна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он сообщил, что департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы с апреля проводится мониторинг заболеваемости COVID-19 после полного курса вакцинации, то есть через 42-45 дней. Зарегистрировано 3239 случаев заболевания коронавирусом, что составляет 0,33 процента от общего количества получивших прививки от коронавирусной инфекции, а это более 980 тысяч граждан.

После получения полного курса вакцинации в Алматы ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией выглядит следующим образом: "Спутник V" - 0,37%, "Хаят Вакс" - 0,26%, "Синовак" - 0,19%, QazCovid-in (QazVaс) - 0,17%", - сообщил он.





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Жандарбек Бекшин отметил, что у подавляющего большинства заболевших болезнь протекала в легкой форме.

Как показала статистика, наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации QazCovid-in", - отметил он.

Кроме того, по заявлению заместителя по лечебной работе городской больницы, после вакцинации отечественным препаратом у пациентов наблюдается меньше всего побочных проявлений по сравнению с другими вакцинами и отмечается более пролонгированное действие.

По его словам, учитывая массовость вакцинации и минимальную долю случаев заболеваний и осложнений от коронавируса, сотрудники инфекционного стационара предпочли для ревакцинации QazCovid-in.

Кроме того, Жандарбек Бекшин проинформировал, что среди привитых QazCovid-in госпитализация наблюдается значительно реже, чем после вакцинации другими препаратами.

Это является хорошим показателем в борьбе с пандемией в нашей стране", - говорит главный санврач.

Главный государственный санитарный врач Алматы призвал граждан соблюдать санитарные требования и вакцинироваться.