Бекшин рассказал об особенностях мутированного штамма Дельта

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, какие симптомы проявляются при заболевании новым мутированным штаммом коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Индийский штамм отличается очень высокой заразностью. По данным шотландских коллег, в этом плане практически в два раза превышает британский штамм. По клинике высокая вероятность госпитализаций, летальности по данному штамму. Особенностями являются сильные боли в суставах, в животе, а также потеря слуха", - проинформировал спикер.

Известно, что основными симптомами являются респираторные, похожие на простуду, головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. В большинстве случаев, отметил санврач, обоняние не пропадает и нет кашля.

Главный санврач Алматы добавил, что основными местами заражения коронавирусной инфекцией являются объекты торговой сети, пешеходные улицы, парки и зоны отдыха. 38% заражается на объектах торговли, из них 12% составляют рынки, далее - супермаркеты и гипермаркеты.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства