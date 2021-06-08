Бекшин: В Алматы коллективный иммунитет составляет 21%

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в результате комплекса проведенных мер, а также работы Ashyq суточный прирост по КВИ в городе снизился в 6 раз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, несмотря на переход мегаполиса в желтую зону матрицы.

Он отметил, что заболеваемость КВИ в городе снизилась в результате проведенного комплекса ограничительных мер: запрет на массовые мероприятия, запрет работы рынков, ТРЦ, общепита, за исключением летних площадок, в выходные дни с целью снижения социальных контактов, а также как результат вакцинации населения.

За истекший период вакцинировано 316 407 человек, что составляет 16% от населения города + 5% переболевших, ввиду чего сформировался коллективный иммунитет 21%", - уточнил Бекшин.

При этом он отметил, что из общего числа вакцинированных лица старше 60 лет как группа риска по тяжести течения КВИ составляют 32 758 человек, или более 12% от общего количества лиц данной возрастной категории. "На снижение заболеваемости оказали положительный эффект внедрение системы Ashyq на объектах малого и среднего бизнеса, систематический контроль объектов со стороны мониторинговых групп, проведение профилактической дезинфекции в общественных местах многоквартирных домов с активными очагами КВИ (подъезды, лестничные пролеты, лифты, детские игровые площадки)", -поделился санврач.

Как проинформировал Бекшин, с момента начала проекта в городе Алматы проект Ashyq не допустил вход на объекты МСБ 1235 человек с красным статусом, 298 - с желтым. "В результате комплекса названных проводимых мер суточный прирост по КВИ снизился в 6 раз, с 1,2% в начале мая месяца до 0,2% на сегодня. За последние сутки в Алматы зарегистрировано 143 случая КВИ против 605 - 608 случаев в первых числах мая месяца", - подчеркнул санврач.

Он также рассказал, что за последнюю неделю заражаемость КВИ увеличилась при контактах месту работы на 0,5%.

По вероятным местам заражения заслуживает внимания рост заражений при участии в семейных мероприятиях на 2,1%, в общественном транспорте - на 1,7% и в ТРЦ, ТД и других торговых центрах - на 0,7%, в парках отдыха, на пешеходных улицах - на 0,2%. Заражения граждан незначительно возросли (на 0,1%) на объектах общепита (за счет объектов типа столовых), в банках, почте, ЦОНах. Не регистрировались случаи заражения на объектах - участниках проекта "ASHYQ", куда допускались только лица с зеленым и синим статусом", - продолжил Бекшин.

По занятости населения, со слов санврача, больше всего зарегистрировано КВИ среди неработающего населения - 32%, работников различных ТОО, ИП, АО - 22%, пенсионеров - 19%, школьников - 7% и детей дошкольного возраста - 5%. Общая доля перечисленных категорий населения составила 85%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства