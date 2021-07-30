Бекшин: Пик четвертой волны COVID-19 ожидается к середине августа

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин озвучил прогноз по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пик очередной, четвертой волны COVID-19 в городе Алматы ожидается к середине августа со спадом в начале сентября. В августе прогнозируется 34,5 тыс. случаев, в сентябре – 4,5 тыс. случаев. Нарастание удельного веса "симптомных" больных за 7 дней продолжилось с 89,4 до 90,7%, что свидетельствует о скором достижении апогея в превалировании варианта Дельта среди циркулирующих возбудителей COVID-19", - сказал Бекшин.

Он отметил, что реалистичный прогноз эпидемиологической ситуации в июле в 27,5 тыс. случаев фактически подтверждается с погрешностью на 2 тыс. случаев меньше.

В ходе выступления спикер также перечислил основные отличия штамма Дельта от других штаммов. По его словам, на 3-5 день заболевания наступает тяжелое состояние, ранее тяжесть заболевания приходилась на 10-12 день. Кроме того, штамму Дельта свойственны расстройства ЖКТ, а также серьезные поражения сердечно-сосудистой системы и почек. При этом поражение легких наступает значительно позже, чем при заражении другими штаммами.

Санврач в очередной раз отметил, что заболеванию индийским штаммом особенно подвержены дети. Среди детей школьного возраста заболевание КВИ выросла в 22 раза по сравнению с прошлым годом.

Он также сообщил, что в настоящее время ожидается новое постановление главного санитарного врача республики, а соответствующее постановление для города Алматы будет опубликовано к вечеру 30 июля. Действие данного постановления, как отметил Бекшин, будет распространяться на период со 2 по 16 августа.

Дополнено: По мнению Бекшина, избежать худших сценариев пандемии поможет вакцинация, тем более что в Алматы имеется целая линейка вакцин, способных защитить организм от тяжелого заболевания.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за последнюю неделю продолжает ухудшаться. За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,4 раза - с 5790 случаев до 8393 случаев, суточный прирост составил 1,5%. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила 1 тысячу случаев и уже составляет 1450. В этом месяце в Алматы зафиксированы 20 818 больных, а с начала года - 76 603", - добавил санврач.

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