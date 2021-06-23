Бекшин: Вероятность попадания "индийского" штамма в Алматы очень высокая

Понимаем, что у нас огромная граница с Российской Федерацией, обширные связи: воздушные и железнодорожные, поэтому вероятность попадания (индийского штамма) очень высокая. Поэтому нужно принимать меры", - ответил Бекшиин на вопрос ведущего.
Он также напомнил, что с сегодняшнего дня на алматинских железнодорожных вокзалах введена система Ashyq.
Ранее главный санврач города сообщил, что в Алматы внедрена новая методика экспресс-ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19.
У нас в стране имеется система слежения за штаммами, мы проводим секвенирование, то есть мониторинг. В конце марта, благодаря проверке, выявлено 77% циркулирования британского штамма коронавируса в Алматы, уже в конце мая этот показатель вырос до 84%. На этой неделе мы стали работать над индикацией британского, индийского, бразильского, датского и вьетнамского штаммов", - сообщил Бекшин.
Напомним, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что "по результатам проведенного ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в Нур-Султане, выявлена вероятность мутации, характерной для Дельта-штамма или так называемого индийского штамма".
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