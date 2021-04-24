Бекшин запретил алматинцам гулять по Арбату

Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление о карантине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, запрещено передвижение пешеходов на проспекте Жибек Жолы от улицы Аблайхана до проспекта Назарбаева.

Акимам районов, государственным органам, филиалу НПП "Атамекен" по городу (по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений поручено обеспечить продолжение реализации пилотного проекта Ashyq с расширением участников на объектах предпринимательства.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 22 апреля в Казахстане зарегистрировано 300 733 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них в Алматы - 48 993 (+698).

В Алматы вакцину от коронавируса получили более 161 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства