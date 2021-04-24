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Бекшин запретил алматинцам гулять по Арбату

23.04.2021 33238
Бекшин запретил алматинцам гулять по Арбату
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление о карантине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, запрещено передвижение пешеходов на проспекте Жибек Жолы от улицы Аблайхана до проспекта Назарбаева.
 
Акимам районов, государственным органам, филиалу НПП "Атамекен" по городу (по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений поручено обеспечить продолжение реализации пилотного проекта Ashyq с расширением участников на объектах предпринимательства.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
По состоянию на 23.59 22 апреля в Казахстане зарегистрировано 300 733 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них в Алматы - 48 993 (+698).
 
В Алматы вакцину от коронавируса получили более 161 тыс. человек.
 

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