Бекшин запретил массовые мероприятия, посвященные Курбан айту

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АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с резким ростом распространения коронавирусной инфекции в Алматы принято решение запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей (в том числе айт намаза) в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе.

Санврач поручил провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения (курбандык шалу) в онлайн-режиме.

На территории города в период с 19 июля по 22 июля запрещается работа убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде), а также проведение забоя скота, их реализацию с автомашин и в частных домовладениях за исключением забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью Алматы.

Поручено обеспечить проведение жертвоприношения горожанами (курбандык шалу) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz.

Также главный санврач постановил организовать посты на въезде в город, чтобы не допустить завоза животных на территорию Алматы, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

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