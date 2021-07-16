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Бекшин запретил массовые мероприятия, посвященные Курбан айту

15.07.2021 11044
Бекшин запретил массовые мероприятия, посвященные Курбан айту
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с резким ростом распространения коронавирусной инфекции в Алматы принято решение запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей (в том числе айт намаза) в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе.
 
Санврач поручил провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения (курбандык шалу) в онлайн-режиме.
 
На территории города в период с 19 июля по 22 июля запрещается работа убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде), а также проведение забоя скота, их реализацию с автомашин и в частных домовладениях за исключением забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью Алматы.
 
Поручено обеспечить проведение жертвоприношения горожанами (курбандык шалу) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz.
 
Также главный санврач постановил организовать посты на въезде в город, чтобы не допустить завоза животных на территорию Алматы, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 

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