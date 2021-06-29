Бекшин: Жители Алматы среднего возраста наиболее подвержены риску заражения КВИ

АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - Главный санитарный врач мегаполиса Жандарбек Бекшин, выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, сообщил, что молодые люди, как правило, остаются безучастными к проблеме распространения КВИ, игнорируя вакцинацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В то время как во многих странах мира население изолирует себя, чтобы защититься от заражения новыми штаммами коронавируса, жители Алматы, особенно молодежь, продолжают ежедневно нарушать карантинные меры.

Отвечая на вопросы журналистов, Жандарбек Бекшин сообщил, что, по результатам последних эпидемиологических расследований, в 86% случаев граждане заразились коронавирусом в результате контактов с больными.

Заражаются в семьях, на объектах торговли, на рынках, в результате участия в массовых мероприятиях, в юбилеях, тоях, поминках и в общественном транспорте", - сообщил главный санврач Алматы.

По словам Бекшина, новые штаммы активнее передаются от человека к человеку, поэтому с каждым днем эпидситуация в Алматы ухудшается. Высокое распространение заболеваемости коронавирусом в городе вызвано безучастным отношением молодежи к вакцинации и нарушениями карантинных мер, считает главный санврач.

В основном заражаются граждане в возрасте 20-40 лет. Всего зафиксировано 38% зараженных в этой возрастной группе. Произошел рост на 5%, что свидетельствует об игнорировании молодыми людьми вакцинации. Необходимо помнить, что молодежь подвержена заражению и заболеванию новым штаммом коронавируса не меньше пожилых людей", - отметил Бекшин.

Из-за своей активности молодые люди являются разносчиками вируса. К примеру, в выходные мониторинговыми группами зафиксированы десятки нарушений установленных ограничений. Несколько увеселительных ночных заведений были переполнены, не соблюдалась социальная дистанция и режим работы.

По данным Бекшина, население в возрасте от 40 до 60 лет вакцинируется активнее, что демонстрирует снижение случаев заражения этой группы на 5%.

Лица старше 60 лет охотно вакцинируются, поэтому зарегистрировано только 20% случаев заболевания.

В результате игнорирования эпидемиологических требований в Алматы также отмечен рост зараженных детей до 14 лет - с 12% до 15%. Это, по мнению Бекшина, и есть особенность Дельта-штамма COVID-19.

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