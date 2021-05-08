Беларусь создала собственную вакцину от COVID-19

МИНСК. 7 МАЯ - Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил сегодня президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - цитирует Лукашенко издание "Белта".

Президент обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.

У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь", - сказал глава он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства