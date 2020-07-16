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Беременная карагандинка скончалась от коронавируса

15.07.2020, 10:10 7399
Беременная карагандинка скончалась от коронавируса
Караганда. 15 июля. Kazakhstan Today - 33-летняя беременная умерла от коронавирусной инфекции в Караганде, передает Kazakhstan Today.
 
Женщина заразилась коронавирусом на 22-й неделе беременности. Ее сразу направили в стационар для наблюдения и лечения, сообщает телеканал Astana.tv
 
Десять дней пациентка провела в реанимации. В облздраве заверили, что имелись все необходимые медикаменты. Однако спасти 33-летнюю мать и ее ребенка не удалось. 
 
В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 63 тыс. случаев заражения КВИ, выздоровело более 38 тыс. человек.
 
Среди пациентов, победивших COVID-19 - 56-летняя алматинка, у которой было полное поражение легких. Как рассказали в управлении общественного здоровья мегаполиса, в больницу женщина поступила с тяжелым течением коронавирусной инфекции - двусторонней пневмонией. Легкие были поражены на 96%. Состояние осложняла артериальная гипертония второй степени. Пациентку сразу же перевели в отделение реанимации. За ее жизнь врачи боролись десять дней. Сегодня женщина чувствует себя хорошо. 
 

Больная сразу же была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Получала в отделении реанимации антибактериальную терапию, антикоагулянтную, гормональную, а также симптоматическую терапию", - рассказал анестезиолог-реаниматолог Берикжан Баймухамбетов.

 

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