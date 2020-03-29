В Алматинской области беременная женщина заболела коронавирусом

Талдыкорган. 28 марта. Kazakhstan Today - О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией рассказали в пресс-службе акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима области, 3 случая зарегистрированы в трех районах области. Первый случай - женщина 1957 года рождения, которая находилась на карантине в провизорном госпитале Илийского района.

Второй случай зарегистрирован в Жамбылском районе. Девушка, 1997 года рождения, прибыла 20 марта из Южной Кореии рейсом Ие Чоу - Алматы.

Третья заболевшая - жительница Карасайского района, 1995 года рождения. Она находится на 21-22 неделе беременности.

Все заболевшие проходят лечение в Карасайской инфекционной больнице.

Аким области Амандык Баталов поручил усилить дезинфекционные меры во всех трех указанных районах.





На сегодняшний день в стране подтверждены 204 случая регистрации коронавируса: Нур-Султан - 117 случаев; Алматы - 58 случаев; Караганда - 4 случая; Жамбылская область - 3 случая; Атырауская область - 4 случая; Акмолинская область - 5 случаев; Шымкент - 2 случая; Восточно-Казахстанская область - 2 случая; Алматинская область - 4 случая; Актюбинская область - 1 случай; Северо-Казахстанская область - 1 случай; Павлодарская область - 1 случай; Мангистауская область - 1 случай; Кызылординская область - 1 случай.

С 28 марта усилены карантинные меры в столице Алматы , а также вводятся ограничения в Шымкенте.

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