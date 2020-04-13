Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 начнется в Нур-Султане и Алматы в понедельник, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти с 13 апреля в городах Алматы и Нур-Султан. Для прохождения тестирования пациенту необходимо заполнить анкету на сайте www.cdl.kz ", - говорится в сообщении.

Эпидемиологи Министерства здравоохранения проводят выборку по эпидемиологическим показаниям группы лиц. Далее утвержденные списки поступят в КДЛ ОЛИМП.

- с пациентом из утвержденного списка свяжется оператор Контакт-центра и проинформирует об адресе пункта забора, времени, когда необходимо подойти, о требованиях к посетителям и правилах поведения при сдаче анализов;

- в процедурный кабинет, указанный оператором, нужно подойти в маске, имея при себе удостоверение личности, не опаздывая;

- в очереди необходимо соблюдать расстояние между пациентами в 1,5-2 метра;

- пройти регистрацию в процедурном кабинете, а затем экспресс-тестирование на коронавирус;

- результат анализа придет на указанную при регистрации анкеты почту;

Отмечается, что пациентам будет проводиться бесконтактное измерение температуры, в случае, повышенных показателей анализ проводиться не будет.

- приходить самостоятельно без звонка оператора в процедурный кабинет нельзя.

- экспресс-тестирование будет проводиться в специально выделенных процедурных кабинетах, другие анализы там проводиться не будут.

Данные меры предприняты для обеспечения безопасности здоровья как посетителей, так и сотрудников", - отметили в штабе.

По последним данным, в Казахстане подтвержден 951 случай регистрации коронавирусной инфекции, 99 человек выздоровели, 10 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 112 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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