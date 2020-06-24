Бессимптомных носителей КВИ Алматы призвали носить маски и оставаться дома

Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга выступил с отчетом о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом, а также призвал горожан не паниковать в случае наличия симптомов коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Камалжан Надыров отметил, что самой сложной задачей является убедить население с бессимптомной или легкой формой течения болезни находиться дома. Так как эти пациенты находятся под удаленным медицинским наблюдением, он призвал горожан не обращаться в стационары без необходимости.

С учетом роста поступлений в стационары отмечается дефицит коечных мест, на сегодня провизорные койки загружены практически на 90%, инфекционные койки загружены на 95%. Поэтому я бы хотел попросить горожан прежде всего не паниковать. Незначительная температура тела - это еще не повод для госпитализации", - заключил Камалжан Надыров.

По информации акимата, с начала эпидемии в городе было зарегистрировано 3429 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На текущий момент в стационарах Алматы получают лечение 1388 пациентов, среди которых имеются 20 пациентов с крайне тяжелой формой заболевания и 150 пациентов с тяжелой формой заболевания.

Всего для борьбы с коронавирусом по городу задействовано 13 медицинских организаций - это 9 инфекционных стационаров с общей коечной мощностью 1940 коек. Также большая работа проводится на амбулаторном уровне.

Ранее в управлении здравоохранения Алматы прокомментировали информацию о дефиците лекарств в аптеках. Также руководитель управления здравоохранения города Алматы Камалжан Надыров сообщил , что на текущей неделе будет восстановлена работа лабораторий. Для обеспечения запаса прочности планируется вдвое увеличить количество тестов - до 10 тысяч в сутки.

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