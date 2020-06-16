Бессимптомными носителями коронавируса оказались 467 сотрудников фабрики "Рахат"

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Массовая заболеваемость коронавирусной инфекцией зафиксирована на кондитерской фабрике "Рахат" в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По фабрике "Рахат". Здесь с 30 мая по 4 июня было зарегистрировано 10 случаев. Сначала у одного сотрудника фабрики при поступлении на плановую операцию выявили коронавирус. При входе на завод имеется оборудованный стационарный тепловизор. Сразу в один день было зарегистрировано 8 сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой. Их не допустили на фабрику, незамедлительно вызвали скорую помощь. У них выявлен коронавирус", - сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Он уточнил, что было обследовано около 1500 работников фабрики.

Из них 467 человек оказались вирусоносителями, то есть имели бессимптомную форму. Они отправлены на домашний карантин и переданы под наблюдение врачей поликлиник", - цитирует Бекшина портал Kazpravda.kz .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства