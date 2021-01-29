Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Kazakhstan Today.

По его словам, мир не готов "к следующей пандемии".

Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг есть много того, что можно сделать", - заявил он в интервью Suddeutsche Zeitung.

Гейтс считает, что COVID-19 стал частью жизни в той же степени, что и землетрясения или изменение климата, пишет RT

Он отметил, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество умерших.

Мы должны извлечь урок… Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", - добавил он.

Ранее Гейтс заявлял, что человечество, возможно, ожидает новая пандемия.

Он также выразил мнение, что пандемия COVID-19 "в лучшем случае" завершится в 2022 году.

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