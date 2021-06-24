Биолог назвала основную опасность индийского штамма COVID-19

ВАШИНГТОН. 23 ИЮГЯ - Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что индийский штамм коронавирусной инфекции наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения лёгких, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судя по тому, что рассказывают врачи, Дельта-вариант вызывает быструю консолидацию поражения легких. То есть их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации", - рассказала биолог в интервью изданию Lenta.ru .

Баранова также поделилась, что назвали Дельта-плюс потому, что об этом новом штамме официально сообщено в Индии. Но на самом деле впервые эта мутация была зарегистрирована в Европе.

По словам Барановой, найти эффективное лекарство от COVID-19 невозможно из-за определенных технологических и политических трудностей. В частности, из-за того, что в случае с некоторыми белками достаточно тяжело проследить особенности их мутации - для этого их нужно клонировать и смотреть, как они влияют на клетки.

Она объяснила, что для ускорения процесса поиска лекарства надо хорошо представлять себе биологию коронавируса, а у ученых пока очень смутное понимание.

Образно говоря, перед нами слон. Мы уцепились за его одну ногу, S-белок, и ползаем по ней, а другие части слона нас почему-то мало беспокоят", - резюмировала Баранова.





По данным ВОЗ, Дельта-штамм выявлен в 74 странах мира, в том числе и в Казахстане

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