Биртанов: Инфекция высокозаразная, но важно научиться с этим жить

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Коронавирусная инфекция высокозаразная, однако наша задача - научиться с этим жить, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в эфире на страничке tengrinews.kz в Instagram .

Мы говорили и говорим о том, что инфекция имеет пик. В целом это занимает три месяца. Ни в одной стране мира после снижения, никто не ушел в ноль. То есть были дни, когда было ноль выявленных больных в КНР, но инфекция никуда не ушла. Она еще продолжает циркулировать и не скоро уйдет. Поэтому какой-то определенный уровень заболеваемости будет. Основное количество случаев мы будем наблюдать в течение трех месяцев: март, апрель, май. Но мы не говорим, что после мая что-либо будет. Опять же какое-то распространение в обществе будет. Наша задача - научиться с этим жить, потому что инфекция высокозаразная. Может приводить к тяжелым последствиям определенной категории лиц", - цитирует министра портал zakon.kz .

По его словам, предполагаемое количество инфицированных будет порядка 3,5 тыс. человек, но вполне возможна повторная вспышка инфекции.

После того, как мы собьем эпидемию и добьемся снижения, нам важно научиться жить с тем, чтобы не приходилось все время жить в карантине. Предполагаем до конца мая порядка 3,5 тыс. случаев, а затем будет энное количество регистрироваться. Сложно четко сказать. Япония объявила ЧП, в Сингапуре повторно пошла вспышка. Многие эксперты полагали, что повторная вспышка будет осенью, но есть предположение, что будет летом. Это новый вирус, поэтому сложно предполагать", - объяснил глава Минздрава.

Кроме того, министр добавил, что в регионах Казахстана только начинается пик распространения коронавируса.

Пока мы говорим о двух крупных городах, где основные меры, жесткий карантин пройден, передача инфекции в обществе минимизировалась. Мы регистрируем только выявляемость, скрытые очаги. Но другие регионы только заходят в пики", - сказал Елжан Биртанов.

По словам главы Минздрава, все будет зависеть от эффективности карантинных мер. "Сейчас каждый регион, города изолированы, каждый должен переболеть в определенной степени. От эффективности карантинных мер будет зависеть, насколько будет много или мало больных", - цитирует Биртанова inform.kz.

Глава Минздрава не исключает возможного продления режима чрезвычайного положения и карантина в мае.

Все зависит от заболеваемости. Единственный способ сдерживать (инфекцию) - это меньше общаться. Пока люди сами не научатся безопасно общаться, придется принимать такие жесткие ограничительные меры. Возможно, будет в мае и продлеваться, потому что май - это еще опасный период", - цитирует главу ведомства sputniknews.kz.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1995 человек, 489 - выздоровели, 19 скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 171 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,5 млн.

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