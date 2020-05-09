Биртанов: Тестирование на COVID-19 перед авиаперелетом - оправданная мера

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Тестирование на COVID-19 перед авиаперелетом - оправданная мера, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в интервью каналу " Хабар 24 " министр, требование ПЦР-тестов при перелетах на данный момент обосновано. Благодаря этому, есть возможность взять больше пассажиров на борт.

По его словам, один потенциальный пассажир самолета сдал обязательный тест на COVID-19 и оказался болен.

Уже были случаи выявления среди будущих пассажиров скрытых источников... За вчерашние сутки был один такой случай. Всего в рамках платного тестирования уже выявили порядка 10 случаев за прошедшую неделю", - сказал министр здравоохранения.

Сегодня в сутки в стране проводят 15 тысяч исследований.

На сегодняшний день мы в стране сделали порядка 320 тысяч тестов по Казахстану. Это порядка 20 тысяч на миллион. Мы где-то уже даже обогнали Южную Корею по количеству тестов на душу населения. Все эти тесты сделаны были бесплатно", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По мере снижения заболеваемости и темпов прироста мы, возможно, откажемся от этого и перейдем на тестирование избирательное во всех категориях населения. Так называемый эпидемиологический надзор, когда у всех представителей общества в равной пропорции методом случайного выбора берутся исследования и мы имеем представление, о каком уровне опасности эпидемии идет речь. Но пока что к этому переходить рано, есть регионы, где есть вспышки", - сказал Биртанов.

Напомним, в стране расширен список городов, куда начнут летать самолёты из столицы и Алматы. С понедельника возобновляются полеты в Актобе, Павлодар, Тараз, Караганду, Талдыкорган и Кокшетау, а с 13 мая можно будет улететь в Костанай и Ушарал. Выполнение рейсов будет осуществляться согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах авиакомпаний, но, чтобы попасть на самолет, нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус. Действительна она всего 7 дней.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства