Бизнес-сообщество Алматы примет участие в массовой вакцинации

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с участниками Делового совета города вопросы поддержки предпринимательского сообщества и подготовки к предстоящей кампании по вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Члены Делового совета обсудили вопросы о мерах поддержки предпринимательского сообщества, информирования горожан о вакцинации, разработке "паспортов здоровья" для объектов предпринимательства.

Вакцинация сотрудников МСБ, занятых в сферах услуг, общепита, сервиса, позволит им беспрепятственно работать с условием соблюдения карантинных мер.

В рамках подготовки к проведению массовой вакцинации бизнес примет участие в организации логистики и хранения вакцин, создании прививочных пунктов, которые будут открыты в местах притяжения в каждом районе. Планируется создание порядка 300 пунктов.

Показатель на 100 тыс. населения - 1675,1. Показатель заболеваемости за последние 7 дней составил 149,4 при репродуктивном числе R - 1,114.

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