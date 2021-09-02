Более 1200 человек с "красным" статусом посещали общественные места в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Более 1200 нарушителей карантина выявили с помощью приложения Ashyq в Алматинской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Имея "красный статус", эти люди посещали общественные места.

При сканировании QR-кода по области выявлен 1631 посетитель с "красным" и "желтым" статусом, из них "красный" статус был обнаружен у 1275, "желтый" - у 567 посетителей. Наложено 54 административных взыскания на сумму 2 362 770 тенге в Енбекшиказахском, Алакольском, Жамбылском, Илийском, Кербулакском, Уйгурском районах, а также в городах Капшагае и Талдыкоргане.

Всего на сегодняшний день по области 7894 объекта участвуют в проекте "Аshyq". У 945 из них мониторинговые группы в ходе проверок выявили нарушения.

На 1 сентября в области зарегистрировано 43 513 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. За последние сутки зарегистрировано 270 случаев КВИ, темп прироста - 0,6%, из них 236 симптомных и 34 бессимптомных случая.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 7, Балхашский - 6, Енбекшиказахский - 20, Ескельдинский - 18, Жамбылский - 12, Илийский - 9, Карасайский -10, Каратальский - 8, Кербулакский - 4, Кегенский - 4, Коксуский - 7, Панфиловский – 18, Райымбекский - 1, Саркандский - 1, Талгарский - 42, Уйгурский - 9, Талдыкорган - 82, Текели - 6, Капшагай - 6.

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